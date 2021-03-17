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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط نصاب يزعم تسفير المواطنين للعمل بالخارج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج في الجيزة لقيامه بالنصب على المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 7 أشخاص بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى شركة لإلحاق العمالة بالخارج، والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية مختلفة بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير صحة الواقعة وقيام مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، له معلومات جنائية بممارسة نشاطًا احتياليًا فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج بزعم توافر فرص عمل لهم بإحدى الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وقام بالاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم دون الوفاء بذلك، متخذًا من مقر شركته المشار إليها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه بمقر شركته المشار إليها، وبمواجهتة أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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