إلزام المزارعين بإزالة مخالفات المجاري المائية خلال 30 يومًا

ألزم مجلس النواب المزارعين بإزالة أي مخالفات على المجاري المائية المرخص لهم بها، في مدة أقصاها 30 يومًا، وذلك في إطار قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه المجلس خلال جلسته العامة أمس الأربعاء.جاء ذلك في نص المادة 19 من القانون على أنه: "للمدير العام المختص بناء على تقرير من المهندس المختص أو عن فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة، أن يخطر الجهات المختصة ورجال الإدارة وروابط مستخدمي المياه لتكليف الملاك أو الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أوالبئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق، وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور، على أن يقوم المالك أو الحائز بذلك خلال مدة أقصاها 30 يومًا".وفي حال عدم التزام المنتفعين بتلك المدة بقضي القانون بإلزام أجهزة وزارة الزراعة المختصة بإجراء أعمال التطهير المطلوبة وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين بنسبة مساحة ما يحوزه.