موعد صرف زيادة المعاشات والمرتبات 2021

رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتوجيه بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصل إلى 2400جنيه كحد أدنى بدلا من 2000 جنيه.

نسبة زيادة المعاشات والمرتبات 2021





ومن جانبه أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريحات له على أن الزيادة في المعاشات والمرتبات تتلخص في..

أن يتم منح المخاطبين بالخدمة المدنية زيادة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، وغير المخاطبين 13% بحد أدنى 75 جنيهًا.



كما سيتم منح حافز إضافي لـ 5 ملايين موظف، يبدأ من 175 جنيهًا للدرجة الرابعة والخامسة والسادسة، أما الدرجة الثالثة 255 جنيهًا، والأولى 325 جنيهًا، و275 جنيهًا، ورئيس القطاع الإضافي 400 جنيه.



وأوضح أن زيادة المعاشات بنسبة 13% من قيمة المعاش، بقيمة إجمالية تبلغ 31 مليار جنيه فيما يبلغ إجمالي زيادة الرواتب 37 مليار جنيه. ومن المقرر البدء في صرف زيادة المعاشات والمرتبات التي أقرها رئيس الجمهورية أول أمس بدءا من يوليو 2021.ومن جانبه أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريحات له على أن الزيادة في المعاشات والمرتبات تتلخص في..أن يتم منح المخاطبين بالخدمة المدنية زيادة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، وغير المخاطبين 13% بحد أدنى 75 جنيهًا.كما سيتم منح حافز إضافي لـ 5 ملايين موظف، يبدأ من 175 جنيهًا للدرجة الرابعة والخامسة والسادسة، أما الدرجة الثالثة 255 جنيهًا، والأولى 325 جنيهًا، و275 جنيهًا، ورئيس القطاع الإضافي 400 جنيه.وأوضح أن زيادة المعاشات بنسبة 13% من قيمة المعاش، بقيمة إجمالية تبلغ 31 مليار جنيه فيما يبلغ إجمالي زيادة الرواتب 37 مليار جنيه.





وفي سياق متصل من المقرر أن تعلن وزارة المالية عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 الاسبوع المقبل بعد عرضها على رئيس الجمهورية وهي الموازنة التي سيتم بدء العمل بها بدءا من يوليو المقبل.



وتحرص الدولة مؤخرا على زيادة الرواتب وحوافز العاملين بالدولة والبالغ عددهم 5مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة بالإضافة إلى العاملين وفقا لأنظمة الكادرات مثل المعلمين،بشكل منتظم لرفع مستوى المعيشة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة.



وفي سياق متصل تعمل الدولة مؤخرا على إيلاء أهمية خاصة لأصحاب المعاشات عن طريق زيادة المعاشات بنسبة معقولة سنويا لمواجهة ظروف المعيشة.



وقد أعلن وزير المالية في تصريحات سابقة له أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 تتضمن حوافز للمواطنين واهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة والتأمين الصحي الشامل الذي بدأت الدولة مؤخرا في تطبيقه بالمحافظات تباعا بعد الانتهاء من تطبيقه في محافظة بورسعيد على أن يتم التنفيذ حاليا في مدن القناة عليها محافظات سيناء على اعتبار أنه يعد من اهم برامج الحماية الاجتماعية التي استحدثتها الحكومة.

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن أن موعد موعد صرف زيادة المعاشات والرواتب 2021 بعد قرار