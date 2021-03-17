إيران: تسلمنا رسائل «غير مباشرة» من واشنطن

كشفت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسلمها رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية عبر دول أوروبية والسفارة السويسرية في البلاد.وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه "لم تكن هناك أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن"، لافتًا إلى أنه "لا نية لإيران بعقد مفاوضات في الوقت الراهن".وأضاف واعظي، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أن بلاده لم تجر أي مفاوضات ثنائية مع أمريكا منذ تسلم إدارة الرئيس، جو بايدن، وما يدور حول ذلك غير صحيح.من جهته، رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "الظروف اليوم مهيأة لهزيمة العقوبات"، موضحًا أن "إدارة بايدن اعترفت بفشل سياسة الضغط الأقصى".وأضاف «روحاني» أن "إيران بانتظار الخطوات العملية من إدارة بايدن، وأنها لن تكتفي بالأقوال"، واصفًا العمل على تأخير رفع العقوبات في الداخل بالـ"خيانة".