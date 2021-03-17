هولندا: إعطاء 1.36 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ30 ألفًا و411 جرعة يوميًا.ووفقًا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 2.2 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو عشرة أسابيع.