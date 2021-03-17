مجلس الوزراء يحتفل بالوزيرات بمناسبة يوم المرأة المصرية
الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:10 ص
محمد إبراهيمطباعة
احتفل مجلس الوزراء، قبل اجتماعه صباح اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوزيرات المصريات بمناسبة يوم المرأة المصرية.
وعبّر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات بهذه المناسبة، موجهًا لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دومًا منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة في مسيرة هذا الوطن.
وعبّر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات بهذه المناسبة، موجهًا لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دومًا منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة في مسيرة هذا الوطن.