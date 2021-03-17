فيتنام: لقاح «نانوكوفاكس» ربما يكون جاهزًا بحلول نهاية 2021

ذكرت وزارة الصحة الفيتنامية في بيان اليوم الأربعاء أن لقاح "نانوكوفاكس" وهو أول لقاح مضاد لفيروس كورونا، تنتجه فيتنام محليا، من المتوقع أن يكون جاهزا للاستخدام المحلي، بحلول الربع الرابع من عام 2021.وأضافت الوزارة في البيان "يعتمد احتواء الجائحة بشكل كبير على تطوير لقاحات".وتعمل إجمالي 4 شركات فيتنامية منفصلة على إنتاج لقاحات، محليا، على الرغم من أن لقاح "نانوكوفاكس" متقدم بشكل كبير، في عملية التطوير.