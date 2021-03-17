الانبا أغابيوس يحيي ذكرى رحيل البابا شنودة بصلاة القداس الإلهي

ترأس الأنبا اغابيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون؛ صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بتذكار رحيل البابا شنودة الثالث التاسعة.وتُحيى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، الذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117.وتقيم الكنائس الأرثوذكسية، صباح اليوم، القداسات الإلهية في مختلف الإيبارشيات تزامنًا مع ذكرى رحيله التاسعة.ووُلِد البابا شنودة الثالث، باسم نظير جيد روفائيل في 3 أغسطس 1923، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا، وهو رابع أسقف أو مطران يصبح البابا بعد البابا يوحنا التاسع عشر (1928 - 1942) ومكاريوس الثالث (1942 - 1944) ويوساب الثاني (1946 - 1956)، وقد كان من الكتّاب أيضًا إلى جانب الوظيفة الدينية العظمى التي يشغلها، وكان ينشر في جريدة الأهرام الحكومية المصرية بصورة منتظمة.والتحق البابا شنودة الثالث بجامعة فؤاد الأول، في قسم التاريخ، وبدأ بدراسة التاريخ الفرعوني والإسلامي والتاريخ الحديث، وحصل على الليسانس بتقدير (ممتاز) عام 1947 وفي السنة النهائية بكلية الآداب التحق بالكلية الإكليركية وبعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية الإكليركية عمل مدرسًا للتاريخ حضر فصولا مسائية في كلية اللاهوت القبطي وكان تلميذًا واستاذاُ في نفس الكلية في نفس الوقت.كان يحب الكتابة وخاصة كتابة القصائد الشعرية ولقد كان ولعدة سنوات محررا ثم رئيسا للتحرير في مجلة مدارس الأحد وفي الوقت نفسه كان يتابع دراساته العليا في علم الآثار القديمة، كان من الأشخاص النشيطين في الكنيسة وكان خادما في مدارس الآحد، ثم ضباطًا برتبة ملازم بالجيش.