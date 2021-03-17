ترامب يكشف موعد إعلان موقفه من الترشح مجددا للرئاسة الأمريكية

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالكشف عن موقفه من السبافق المقبل إلى البيت الأبيض بعد انتخابات الكونجرس في نوفمبر 2022.وقال ترامب، إنه ملتزم بمساعدة زملائه الجمهوريين في محاولة استعادة السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ في انتخابات 2022، والتي ستمثل استفتاء مبكرا على قيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.وأضاف ترمب، وفق شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للغاية لاستعادة مجلس النواب، وسنتخذ قرارنا بعد ذلك".وقال، إن أنصاره بدوا مستعدين لتأييده مرة أخرى إذا ما قرر خوض السباق.وتابع: "بناء على كل الاستطلاعات، يريدون مني خوض الانتخابات مرة أخرى، لكننا سندرس الأمر ونرى".