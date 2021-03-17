رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحفيين» توضح تفاصيل قرار تأجيل انتخاباتها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:18 ص
الصحفيين
الصحفيين
محمد جعفر
طباعة
ناقش مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه ما تم رفعه من اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية، من أنها تلقت ردا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت، أو إقامة سرادق به أثناء انعقاد الجمعية العمومية الجمعة 19 مارس 2021، بما يفرض إقامة الجمعية العمومية داخل مبنى النقابة وفقا للقانون مع ما يشمله من خطر كبير على سلامة وصحة الزملاء.

وناقش المجلس في اجتماعه الذي بدأ انعقاده مساء أمس الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠٢١ وانتهى منذ قليل صباح الأربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١، تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة.

كما ناقش المجلس مع عديد من رجال القانون كل الاحتمالات الممكنة لنقل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات خارج مقر النقابة، أو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، وانتهى إلى ما أقرته قواعد القانون العام من أحقية جهة الإدارة- المتمثلة في مجلس النقابة- في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، حال وجود ظروف استثنائية، وهي المتمثلة في جائحة كورونا.

وانتهى مجلس النقابة إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن المادة 29 من قانون النقابة تطابق القواعد العامة المشار إليها سابقا، وهي المادة التي أكدت إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية إذا حالت دون هذا ظروف استثنائية، والتي من بينها حالات الوباء كما نصت على ذلك مواد القوانين المصرية.

ولما كان انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة يمثل خطرا جسيما على صحة وسلامة الزملاء، فقد قرر مجلس النقابة بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شقيقة طالبة المعادى: «البلطجى قلعنى أنا وماما الحجاب وضربنا كلنا»

أول تحرك من جامعة قناة السويس في واقعة «الرشوة الجنسية»

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021


الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين إلى 2 أبريل

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-3-2021

دراسة جديدة تربط بين وتيرة المشى ومدى خطورة كورونا

قريبا دمج الدورى الهولندى والبلجيكى فى مسابقة واحدة

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

«معارج الروح» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

«جدتى».. كتاب جديد يرصد «مذابح الأرمن»

تفاصيل 3 فعاليات على مسرح الجراج بجزويت الإسكندرية.. 8 أبريل

الليلة.. فريق أصيل باند يحيى حفل عيد الأم بمركز طلعت حرب