اعتقالات واقتحامات وتجريف أراض في اعتداءات جديدة للاحتلال

◄ اقتحام المسجد الأقصى



◄ اعتقالات



◄ إصابات بالرصاص "المطاطي" والاختناق



◄اقتحامات وتجريف أراض وتفكيك مساكن والمصادقة على هدم خربة الميتة



◄ توغل في غزة



◄ اعتداءات المستوطنين



واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الأربعاء، اعتداءاتهم على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، بتنفيذ عمليات اقتحام واعتقالات وهدم جديدة، وتجريف أراض، في الضفة الغربية وقطاع غزة.فقد اقتحم 43 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، فيما أزال "خبراء آثار" إسرائيليون بالقوة ساترا في مصلى قبة الصخرة يفصل المصلى عن مقر لجنة الإعمار التابعة لدائرة أوقاف القدس في القبة.ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات جديدة، طالت 12 مواطنا بينهم ثلاثة أطفال، في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.فقد اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من قراوة بني زيد شمال رام الله، و3 شبان من بلدة كفل حارس بمحافظة سلفيت، وأسيرا محررا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وشابا من بلدة قباطية بجنين، وثلاثة أطفال من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، وراعي أغنام من قرية كيسان شرق بيت لحم، وشابا من البلدة القديمة في القدس المحتلة.وأصيب 31 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و11 آخرين بالرصاص "المطاطي"، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، التي اقتحمت البلدة من فتحة أحدثتها جرافة عسكرية في جدار الفصل العنصري المحيط بها.وفي جنين، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت محيط ضاحية "صباح الخير" الواقعة على شارع جنين- الناصرة، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة في المنطقة.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برطعة، الواقعة خلف جدار الضم العنصري، جنوب جنين، وتمركزت في منطقة البيدر قرب مسجد برطعة الكبير، وأطلقت طائرة تصوير في أجوائها.كما فككت قوات الاحتلال 3 مساكن في بلدة الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة، واستولت على "كونتينر" بحجة عدم الترخيص.وفي بيت لحم، جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية تبلغ مساحتها أربعة دونمات في منطقة المخرور شمال غرب مدينة بيت جالا.وفي القدس، هدم الاحتلال مخزنا، وجرف أرضا يعودان للمواطن صادق الحتاوي في حي المطار بكفر عقب، كما هدد بهدم المحال التجارية في الحي.وفي السياق ذاته، صادقت "المحكمة العليا" الإسرائيلية على قرار هدم خربة الميتة بالأغوار الشمالية، بعد أن ردت التماسا تقدمت به هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوقف إخطارات الهدم التي سلمتها قوات الاحتلال قبل حوالي شهر لـ26 عائلة من الخربة.وفي قطاع غزة، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شرق بلدة جباليا شمال القطاع غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وسط إطلاق نار، وأعمال تجريف، كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين شرق البريج، وقامت بأعمال تجريف، وسط إطلاق قنابل دخانية في المنطقة.وواصل المستوطنون اعتداءاتهم بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم، فاقتحموا مقامات دينية إسلامية في بلدة عورتا جنوب نابلس وأدوا طقوسا تلمودية داخلها.وفي الخليل، جرفوا أرضا زراعية في منطقة البقعة تبلغ مساحتها 25 دونما، في محاولة للاستيلاء عليها، كذلك فعلوا في أراض زراعية في منطقة العيون البيض في مسافر يطا، بهدف الاستيلاء عليها أيضا.