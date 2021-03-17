سعر برميل النفط الكويتى ينخفض 1.66 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 66ر1 دولار ليبلغ 21ر67 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 87ر68 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 49 سنتا ليبلغ 39ر68 دولار للبرميل بينما انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا ليبلغ 80ر64 دولار للبرميل.