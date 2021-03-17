رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر برميل النفط الكويتى ينخفض 1.66 دولار

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:21 ص
برميل النفط الكويتى
برميل النفط الكويتى
وكالات
طباعة
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 66ر1 دولار ليبلغ 21ر67 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 87ر68 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 49 سنتا ليبلغ 39ر68 دولار للبرميل بينما انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا ليبلغ 80ر64 دولار للبرميل.

موضوعات متعلقة

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

«حرارة وشبورة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية


الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-3-2021

دراسة جديدة تربط بين وتيرة المشى ومدى خطورة كورونا

قريبا دمج الدورى الهولندى والبلجيكى فى مسابقة واحدة

برشلونة يعلن رغبته فى التعاقد مع «ميسى الأسترالى» هذا الصيف

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

«معارج الروح» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

«جدتى».. كتاب جديد يرصد «مذابح الأرمن»

تفاصيل 3 فعاليات على مسرح الجراج بجزويت الإسكندرية.. 8 أبريل

الليلة.. فريق أصيل باند يحيى حفل عيد الأم بمركز طلعت حرب