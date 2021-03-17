باكستان تسجل 2351 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان 2351 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 612 ألفا و315 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 61 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و656 حالة وفاة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 2855 شخصا ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 575 ألفا و867 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 22 ألفا و792 شخصا.