تنشر « الدستور »، في ضوء خدماتها المتنوعة أسعار مواد البناء، اليوم الأربعاء 17-3-2021، استقرارًا ملحوظًا، وجاءت أسعار الجملة لمواد البناء المحلية من حديد وأسمنت وجبس ليسجل سعر المتوسط الأسمنت 690 إلى 860 جنيه.أسعار مواد البناء اليومسعر الأسمنت اليوم سجل سعر الأسمنت المسلح 840 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 790 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 745 جنيهًا للطن، والسويدي 850 جنيهًا للطن، وحلوان 855 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 790جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 760 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 850 جنيهًا للطن وأسمنت سيناء 760 جنيهًا.أسعار الأسمنت اليوم سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.الأسمنت المخلوطوسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 650 جنيهًا للطن، وأسمنت ايه وان 648 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 745 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 738 جنيهًا للطن.الأسمنت المقاوموسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 845 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 855 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 865 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 865 جنيهًا للطن.سعر الحديد اليوم وسجل سعر الحديد، استقرارًا حيث سجل متوسط سعر الطن في مصر ما بين 13 ألفًا و500 جنيه، و13 ألفًا و800 جنيه بالسوق.قد يهمك.. أسعار العملات الأجنبية اليوم فى مصرسجل سعر حديد المصريين، 13 ألفًا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 ألفًا و500 جنيه للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.