«مُثمرة».. «حمدوك» يطلع حكومة السودان على نتائج زيارته إلى مصر

أطلع عبدالله حمدوك رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء على نتائج زيارته الأخيرة إلى السعودية ومصر.وأكد حمدوك خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الزيارة للقاهرة والرياض مكنت من فتح آفاق التعاون والتأسيس لعلاقات مثمرة، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وقال حمدوك إنه بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسُبُل التنسيق بما يخدم مصالح شعبي البلدين.كما عقد الوفد السوداني مجموعة اجتماعات مشتركة بحثت آفاق التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي لرفع ما يستقبله السودان من مصر لـ 240 ميجاواط من الكهرباء خلال الصيف المقبل، وفي مجال النقل تم الاتفاق على تسليم السودان 30 محركًا لقوة ساحبة للسكة حديد، بالإضافة لتعزيز التعاون المشترك في تأهيل الباخرة "دهب" وتأسيس شركة الخط البحري الوطني "سودان لاين"، وفق بيان حمدوك أمام الوزراء.‏وكشف حمدوك عن أنه سيتم إرسال فريق مصري في أقرب وقت لتقديم الدعم الفني لرفع كفاءة المعدات بميناء الحاويات، كما تم الاتفاق على فتح تصدير الماشية واللحوم للشركات السودانية دون احتكار لأي جهة.وأكد رئيس الوزراء أن البنك المركزي المصري وجه جميع البنوك التجارية المصرية بإجراء تحويلات العملات الحرة للمصدرين، حيثُ عبَّر الجانب المصري عن دعمه للسودان في تحسين علاقته مع الصناديق والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية خصوصًا ملف إعفاء الديون.