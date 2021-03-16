مصدر أمنى ينفى إصابة 20 شخصًا بقسم شبرا بكورونا

نفى مصدر أمنى صحة ما نشر على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" زعمت خلاله إصابة أكثر من 20 شخصًا داخل قسم شرطة ثان شبرا بالقاهرة بفيروس كورونا بين أفراد شرطة ومُحتجزين.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام.