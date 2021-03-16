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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«المتحدة» تطلق البرومو الأول لـ«حرب أهلية»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:28 م
مسلسل حرب أهلية
مسلسل "حرب أهلية
محمد قدري
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أطلق المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الأول لمسلسل "حرب أهلية" من بطولة النجمة يسرا للعرض بصورة حصرية عبر قناة سي بي سي.
وظهرت النجمة يسرا وباسل خياط في البرومو الأول وسط أجواء من الإثارة والتشويق التي رسمها المخرج سامح عبد العزيز.
جاء ذلك بعد أيام من موافقة النجمة أروى جودة على تحمل العبء الأكبر في الموسم الرمضاني خلال الأسابيع المقبلة مع موافقتها على الانضمام لمسلسل "حرب أهلية" من بطولة النجمة يسرا.

القرار جاء بعد مفاوضات قليلة مع "العدل جروب" وإخبارها بالموقف الحرج الذي وضع فيه المسلسل بسبب أزمات سارة التونسي والإصرار على استبعادها من العمل الجديد بسبب مشكلاتها المتزايد مع طاقم العمل مؤخرا.
المسلسل من بطولة يسرا وأروى جودة وباسل خياط وجميلة عوض ومن تأليف أحمد عادل ومن غخراج سامح عبد العزيز.

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