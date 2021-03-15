مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل حرب أهلية للفنانة يسرا

قصة مسلسل حرب أهلية للفنانة يسرا

القنوات الناقلة لمسلسل حرب أهلية في رمضان 2021

أبطال مسلسل حرب أهلية في رمضان 2021



تفاصيل مسلسل يسرا رمضان 2020 الماضي

وكانت الفننة يسرا خاضت المنافسة الرمضانية الماضية بمسلسل "خيانة عهد" والذي شاركها البطولة فيه كل من الفنانة جومانة مراد حلا شيحا، خالد سرحان، هنادي مهنا، عبير صبري، تيم مصطفى قمر، خالد أنور، وكان من إخراج سامح عبد العزيز وانتاج مشترج بين شركة سينرجي والعدل جروب، واستطاع ان يحقق نجاح جماهيري كبير مما جعله يتصدر التريند طوال الشهر الكريم، حيث شهد أحداث شيقة ومثيرة في إطار اجتماعي، سلط الضوء على علاقة الاخوات غير الأشقاء ببعضهم البعض.

تصور الفنانة يسرا مسلسلها الجديد «حرب أهلية» الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، بعدما تألقت في موسم رمضان 2020 بمسلسل «خيانة عهد» حيث كان من ضمن قائمة المسلسلات الناجحة ذات شعبية كبيرة.واعتادت الفنانة يسرا الظهور بشكل مختلف كل عام عن ما سبق، لذلك ينتظر جمهورها مسلسل حرب أهلية بلهفة شديدة، وتجسد يسرا هذا العام شخصية طبيبة تجميل أهلمت في تربية ابنتها التي تجسدها الفنانة جميلة عوض.واهتمت بها زوجة أبيها الأخرى والتي تعتبر ضرة يسرا ضمن الأحداث والتي تجسدها سنيتا خليفة، وتدخلان الضرتان في صراع طوال الأحداث، ولكن الأمر يصبح أكثر صعوبة على يسرا بعدما تصبح أبنتها جاحدة عليها وقاسية القلب تجاها بسبب تركها وهي طفلة مما جعلها تميل لزوجة أبيها، كماما تواجه يسرا العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.ويبحث جمهور يسرا ومتابعيها على القنوات لناقلة لمسلسلها الجديد ومن المتوقع أن يعرض خلال الشهر الكريم عبر شاشة قناة cbc وcbc دراما، بالإضافة إلى عرضه خلال بعض القنوات لعربية الفضائية الأخرى، فضلًا عن عرضه على منصة watch it الإلكترونية.ويشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة منا لفنانين بجانب النجمة يسرا وهم وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.اقرأ أيضاً..