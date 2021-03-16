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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لينك معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:28 م
الصف الثالث الاعدادي
الصف الثالث الاعدادي
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ينتظر العديد من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى وكذلك أولياء أمورهم فى جميع المحافظات نتيجة الصف الثالث الاعدادى امتحانات الفصل الدراسى الاول 2020- 2021، منذ أن انهى الطلاب الامتحان المجمع متعدد التخصصات، الذى اعلن عنه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الراهن عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس.

وقد ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل" من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور في كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس.

ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتسببت جائحة كورونا القاتل في تعليق الدراسة في المدارس والجامعات من كافة المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية والجامعات، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني حتى يتمكن طلاب الصف الثالث الاعدادي من معرفة نتيجة الامتحانات، وذلك للالتزام بقرارات الحكومة المصرية، من حيث الاهتمام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس.


نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021


حيث أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس بداية من يوم الخميس الموافق 11 مارس للشهر الجاري، وقد أبلغ عن نسبة في الفصل الدراسي الأول، وذلك بنسبة 98.9 %، وقد أكد على أن عدد الطلاب المقيدين في الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة 174 ألفًا 760 طالبًا حضر منهم الامتحان 170 ألفًا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021


ووفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث قامت بوابة نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس خلال الفصل الدراسي الأول 2021، عبر الرابط الالكتروني وهو كالتالي: اضغط هنــــــــــا http:portal.moe.gov.egExamsPagesdefault.aspx





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