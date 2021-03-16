نقيب المعلمين يوجه بمتابعة واقعة الاعتداء على مديرة مدرسة اللواء

رصدت نقابة المهن التعليمية من خلال «مرصد المعلمين» انتشار فيديو يوثق واقعة تعدي ولي أمر على مديرة مدرسة، وعلى الفور كلف نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي بالتأكد من صحة الفيديو.وكشفت التقارير الرسمية لنقابة المعلمين أن الواقعة حدثت في مدرسة اللواء التجريبية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وأنه تم تصوير الواقعة وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت استهجان وغضب جموع المعلمين من الألفاظ النابية والسباب الذي وجهه ولي الأمر لمديرة المدرسة، وحاول التعدي عليها بالضرب، والتزمت مديرة المدرسة ضبط النفس دون أي تجاوز من جانبها.وكلف نقيب المعلمين النقابة الفرعية للمعلمين بوسط الجيزة برئاسة سعيد إسماعيل والشئون القانونية للنقابة العامة بمتابعة القضية والحفاظ على حق المعلمة مديرة المدرسة.وقامت مديرة المدرسة بتقديم بلاغ للشرطة، ذكرت فيه تفاصيل الواقعة بجانب مذكرة لإدارة العجوزة التعليمية، ذكرت فيها أن أحد الأشخاص اقتحم مدرسة أرض اللواء التجريبية المشتركة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، اعتراضًا منه على مطالبة الإدارة بدفع المصروفات الدراسية لأبنائه الثلاث بالمراحل التعليمية المختلفة داخل المدرسة، وحاول الاعتداء على مديرة المدرسة مستخدمًا عصا خشبية، ومنع المتواجدون داخل مكتبها الاعتداء عليها.فيما قام أحد المتواجدين بتوثيق لحظة الاعتداء على المديرة بالفيديو، الذي أظهر عددا من أولياء الأمور والمدرسين وهم يحاولون حماية المديرة من التعدى عليها بالضرب، داخل المكتب ومحاولة إخراجه خارج المكتب.من ناحيتها، قالت مها محمد حسن مديرة المدرسة، إن ولى الأمر وجه لها عبارات نابية وتوجيه وابلا من السباب لشخصها ولإدارة المدرسة، وحاول أمن المدرسة أكثر من مرة إبعاده وعدم السماح له بالدخول إلا أنه انتهز خروج طلاب المرحلة الابتدائية ليتسلل داخل فناء المدرسة ويتوجه إلى مكتبها ليحاول الاعتداء عليها أمام الجميع.وأضافت مها حسن أن المعتدى يعمل محاميًا واعتاد إثارة المشاكل مع الإدارة لعدم دفع نفقات الدراسة لأبنائه بالمراحل التعليمية داخل المدرسة ورغم ذلك لم نتخذ أي إجراءات بحق الطلاب فهم ليس لهم ذنب نتيجة للتصرفات العبثية التي يقوم بها الأب.وتابعت مديرة مدرسة أرض اللواء التجريبي، قمت بعد انتهاء اليوم الدراسي بتحرير محضر بما حدث وتم إرفاق الفيديو المحرر بواسطة قسم شرطة أرض اللواء وحمل المحضر المقيد ضده رقم 2641 إداري العجوزة 2021.