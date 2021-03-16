رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العليا للأخوة الإنسانية تبحث مع الأمم المتحدة التحديات التي يواجهها اللاجئون

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:44 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ
طباعة
بحث الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع المجلس الاستشاري العالمي للشباب التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، العقبات والتحديات التي يواجهها اللاجئون حول العالم، وكيفية مساهمة المبادرات الإنسانية في مساعدتهم على مواجهة تلك التحديات.

وقال عبد السلام - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إن قضية اللاجئين تأتي في مقدمة اهتمامات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ولذلك شغلت حيزًا كبيرًا من وثيقة الأخوة الإنسانية التي دعت للتضامن معهم وحل مشاكلهم.

وأضاف أن اللجنة تعمل جاهدة مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة اللاجئين، ولفت أنظار العالم إلى مشكلاتهم، مضيفًا أن التحديات التي تواجه اللاجئين تضاعفت بسبب تفشي وباء كورونا، وعلى رأسها التحديات التي تواجه التعليم في مخيمات اللاجئين، ومشكلة عدم وصول اللقاحات إليهم.

وأشاد عبد السلام بدور مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وجهودها الكبيرة التي أسهمت في تخفيف معاناة الملايين من اللاجئين حول العالم، معربا عن تطلع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للمزيد من التعاون مع المفوضية، وحرصها على الاستماع إلى مقترحات الشباب في المجلس الاستشاري العالمي للشباب باعتبارهم الأكثر احتكاكًا بمشاكل اللاجئين وقضاياهم لتحويل تلك المقترحات إلى برامج ومشاريع تؤثر على تحسين أوضاع اللاجئين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

مشاهدة ممتعة| تردد قناة مكبسي سبورت على النايل سات

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ضبط تنزيل تردد قناة الأهلى الجديد 2021 على النايل سات

حكم صيام شهر شعبان 2021

دراما رمضان ٢٠٢١.. مسلسل موسى محمد رمضان «القصة والأبطال والبوستر»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة بني سويف

عرض مسرحية «قمر الحواديت» بثقافة دمياط

عرض «محطة مصر» على مسرح قصر ثقافة أسيوط

قصر ثقافة بهاء الدين للطفل يحتفل باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم