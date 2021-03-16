وفاة شاب داخل حمام شقته ببولاق الدكرور

لقي شاب مصرعه إثر إصابته باختناق وسقط أرضًا، داخل حمام شقته، في بولاق الدكرور.ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمصرع شاب داخل حمام شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب ومصاب بجرح غائر في الرأس ونزيف داخلي.وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أُصِيب بالاختناق أثناء الاستحمام، وسقط أرضًا، وارتطمت رأسه في الأرض، ولقي مصرعه في الحال، ولا توجد شُبهة جنائية.وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.