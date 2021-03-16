فلسطين: تبنينا التكنولوجيا المالية للنهوض باقتصادنا الوطني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، إن التكنولوجيا المالية بما فيها العملة الرقمية والدفع والتأمين والبنوك والأسواق الالكترونية وتطبيقاتها الذكية قادمة بقوة، ونحن تبنينا هذه التكنولوجيا الحديثة، وسنسخرها للقفز عن حواجز ومعيقات الاحتلال، للنهوض باقتصادنا الوطني واللحاق بركب العالم.وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي "الفرص والتحديات" وإطلاق منصة "ابتكر" - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) -، مشيرا إلى أن أهمية المنصة ليست في توفر المال وإنما بتوفير وتسهيل سبل الوصول إليه واستثماره في العديد من المجالات.وأضاف رئيس الوزراء أن جائحة كورونا التي يعيشها العالم أجمع خلقت فرصة لكيفية تجيير التكنولوجيا بما يخدم تطوير الأداء الاقتصادي وجميع مناحي الحياة، وتم العمل على وضع خطة إنعاش اقتصادي في هذه الجائحة لتعويض العديد من القطاعات المتضررة خاصة قطاع السياحة، وإنشاء صندوق (استدامة) بالتعاون مع سلطة النقد، لتوفير قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على أدائها واستمرار عمل موظفيها.وأكد أشتية أن العالم يعمل على إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية لديه لكي تتلاءم مع التطور التكنولوجي، وإعادة الهيكلة بالنسبة لفلسطين هي من خلال الانفكاك عن الاحتلال والنهوض بالمنتج الوطني.