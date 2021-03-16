جهاز حدائق أكتوبر يدشن مبادرة «اغرس حياة» لزراعة الأشجار

أكد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أن خطة تطوير ورفع زيادة المسطحات الخضراء بالمدينة مستمرين فيها لما لها من آثار بيئية وجمالية واضحة كمظهر حضاري جيد وواجهة مشرفة للمدينة.وأوضح الجهاز في بيان له مساء اليوم أنه تحت رعاية المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، وتم تدشين مبادرة (اغرس حياة) لزراعة الأشجار المثمرة بالمدينة وبالتعاون والمشاركة المجتمعية، حيث تم اليوم زراعة ٢٥٠ شجرة مثمرة بالجزر باماكن متفرقة بالمدينة ضمن خطة لزراعة عدد ١٠٠٠ شجرة مثمرة خلال الأيام القليلة القادمة كمرحلة أولى من المبادرة.ويدعو جهاز حدائق أكتوبر جميع السكان والشركات ورجال الأعمال للمشاركة في هذه المبادرة عن طريق التنسيق مع جهاز المدينة لما لذلك من الأثر الجميل والحضاري على المدينة.تأتي هذه المبادرة لاستكمال زراعة العديد من الأشجار والنخيل المثمر خلال الفترة المقبلة بالمدينة، حيث أنها مدينة تلقي اهتماما مباشرا من قيادات الدولة.وأوضح الجهاز أنه يعمل على مدار الساعة في جميع الاتجاهات كم رفع كفاءة الطرق وخطوط الصرف والحياة وتنفيذ وحدات خدمية وتشجير لأنها مدينة من مدن الجيل الرابع وتتميز بالمساحات المتنوعة وتقدر بنحو 40 ألف فدان.