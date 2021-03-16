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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة فتاة بـ«غرغرينا» أثناء عملية حقن «شفايف»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:54 م
إصابة فتاة بـ«غرغرينا
إصابة فتاة بـ«غرغرينا
حسام التمساح
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شوهت طبيبة تجميل فم فتاة أثناء إجراء عملية تجميل لها، حيث أصيبت بـ«غرغرينا».

تفاصيل الواقعة كشفها بلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد من المجني عليها، بمحضر أحوال رقم ١٥ رقم البلاغ ٦٤٦ الشيخ زايد، وتبين أن المجنى عليها «آية محمد عبد النبي» تتهم الدكتورة إيمان محمد صالح بالتسبب في إصابتها بـ«غرغرينا» في الفم بمساحة 3 سم، وقدمت تقرير طبي من مستشفي زايد التخصصي وطلبت إثبات الحالة.

وقالت المجني عليها: «توجهت لعيادة الدكتورة إيمان محمد صالح بالشيخ زايد لحقن شفايفي وبعد الحقن ظهر ورم وغرغرينا، فتوجهت لها مرة آخرى، وردت عليا الموضوع عادي وقامت بحقني مرة آخرى، وبالاستعلام عنها تبين أنها طبيبة أسنان وليست تخصص تجميل».

وكشفت المجني عليها أن الواقعة كانت منذ أسبوع بعيادة الدكتورة.
إصابة فتاة بـ«غرغرينا» أثناء عملية حقن «شفايف»
إصابة فتاة بـ«غرغرينا» أثناء عملية حقن «شفايف»

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