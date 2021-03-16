إصابة فتاة بـ«غرغرينا» أثناء عملية حقن «شفايف»

شوهت طبيبة تجميل فم فتاة أثناء إجراء عملية تجميل لها، حيث أصيبت بـ«غرغرينا».تفاصيل الواقعة كشفها بلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد من المجني عليها، بمحضر أحوال رقم ١٥ رقم البلاغ ٦٤٦ الشيخ زايد، وتبين أن المجنى عليها «آية محمد عبد النبي» تتهم الدكتورة إيمان محمد صالح بالتسبب في إصابتها بـ«غرغرينا» في الفم بمساحة 3 سم، وقدمت تقرير طبي من مستشفي زايد التخصصي وطلبت إثبات الحالة.وقالت المجني عليها: «توجهت لعيادة الدكتورة إيمان محمد صالح بالشيخ زايد لحقن شفايفي وبعد الحقن ظهر ورم وغرغرينا، فتوجهت لها مرة آخرى، وردت عليا الموضوع عادي وقامت بحقني مرة آخرى، وبالاستعلام عنها تبين أنها طبيبة أسنان وليست تخصص تجميل».وكشفت المجني عليها أن الواقعة كانت منذ أسبوع بعيادة الدكتورة.