وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية يتسلم مهامه

تسلّم وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية علي الزناتي مهام منصبه، بحضور عدد من مدراء الإدارات والمسؤولين بالوزارة.وأكد وزير الصحة الليبي الجديد- خلال مراسم التسليم والاستلام وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية اليوم الثلاثاء- ضرورة تضافر جميع الإدارات بديوان الوزارة والقطاعات التابعة لها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي.وشدد على أهمية العمل خلال الفترة القادمة بأقصى جهد حتى يتم حلحلة جميع المشاكل الخاصة بالقطاع والتي من أهمها توفير أدوية الأورام ومشغلات الكلى وجائحة كورونا.