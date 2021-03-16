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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة لمتهم بالاتجار في المخدرات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:21 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مائة ألف لاتجاره بالمواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف أمر الإحالة عن أن كريم.ح، عامل، متهم بالاتجار في جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وقاوم بالقوة والعنف الرائد عمر زيدان القائم على تنفيذ قانون المخدرات بأن أشهر في وجهه السلاح الأبيض لمنعه من ضبطه متلبسًا بجريمته، وأضافت التحقيقات حيازة المتهم سلاحًا أبيض «نصل معدني» بدون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية وحرفية.‎

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