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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 3 سنوات للمتهم بالاستيلاء على خط هاتف وليد سليمان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:42 م
وليد سليمان
وليد سليمان
نجلاء رفاعي
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، برفض استشكال موظف وتأييد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة التزوير والاستيلاء على خط هاتف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي.

تعود أحداث الواقعة عندما، اتهم وليد سليمان لاعب النادي الأهلي شخصا مجهولا بالاستيلاء على رقم هاتفه، واستعمال الخط فى المكالمات الهاتفية، ما تسبب له فى أضرار مادية، واتهم إحدى شركات المحمول بالإهمال والتسبب في سحب رصيد من حسابه لم يستخدمه، واستعمال الخط فى المكالمات الهاتفية مما تسبب له فى أضرار مادية.

واستمعت النيابة العامة لأقوال لاعب الأهلي وليد سليمان سعيد عبيد، حيث قال في التحقيقات إنه متعاقد مع إحدى شركات المحمول منذ عام 2011 بفتح حساب بالشركة، مضيفا: «الحساب يشمل أرقام خاصة بي وعائلتي، وأسدد قيمة جميع الفواتير، كما أنه يوجد بالحساب رقم هاتفي لكن كان مغلقا، وأبلغت الشركة بأنني أغلقت حساب ذلك الرقم، إلا أنني ومنذ 3 أشهر فوجئت بارتفاع قيمة الفاتورة بشكل مبالغ فيه على غير المعتاد».

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