الأمن يضبط عاطلًا سرق محتويات مسجد في الشرقية

تضرر عدد من الأهالى من سرقة محتويات أحد المساجد بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، لقيام العاملين به بترك الأبواب مفتوحة.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد المسجد المشار إليه، وتبين أن الواقعة بإحدى الزوايا المخصصة للصلاة بدائرة القسم، حيث تم التقابل مع المسئول عنها وبسؤاله قرر اكتشافه سرقة (عدد 2 مروحة حائط - عدد 1 سماعة داخلية - عدد 1 كاميرا مراقبة - عدد 1 ستارة حائط) من داخل الزاوية وأنه لم يحرر محضرا بالواقعة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق - له معلومات جنائية).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر).وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، كما تم بإرشاده ضبط كل المسروقات.