تفاصيل.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي في مصر
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:40 م
رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقات، تصدر محركات البحث العالمي "جوجل" والسوشيال ميديا، ويأتي ذلك عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم في المرحلة الأولى لأصحاب الإعاقات الشديدة.
1 - الجذام.
2 - الشلل الرباعي.
3 - طيف التوحد.
4 - ذوو القامة.
5 - صغر أو كبر حجم الرأس.
6 - متلازمة الداون.
7 - فقد السمع التام.
8 - فقد البصر التام.
9 - الإعاقات المتعددة.
10 - ضمور في العضلات.
11 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.
12 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021
وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 16-3-2021، رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقات من خلال الرابط التالي: rdis.moss.gov.eg .
شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
1 - الجذام.
2 - الشلل الرباعي.
3 - طيف التوحد.
4 - ذوو القامة.
5 - صغر أو كبر حجم الرأس.
6 - متلازمة الداون.
7 - فقد السمع التام.
8 - فقد البصر التام.
9 - الإعاقات المتعددة.
10 - ضمور في العضلات.
11 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.
12 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي اللالكترونيا
1 - تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال moss.gov.eg
2 - اختيار خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة.
3 - كتابة الرقم القومي للشخص الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
4 - كتابة بيانات الراغب من ذوي الاحتياجات الخاصة في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
5 - تحديد موعد الكشف الطبي لفحص الحالة المرضية في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة من خلال رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة rdis.moss.gov.eg.
2 - اختيار خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة.
3 - كتابة الرقم القومي للشخص الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
4 - كتابة بيانات الراغب من ذوي الاحتياجات الخاصة في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
5 - تحديد موعد الكشف الطبي لفحص الحالة المرضية في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة من خلال رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة rdis.moss.gov.eg.
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6 - تحميل التقرير الطبي عقب الحصول عليه في الخانة المخصصة له.
7 - الضغط على إرسال الطلب.
7 - الضغط على إرسال الطلب.