البورصة تواصل الهبوط.. و السوقي يخسر 3.7 مليار جنيه

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعي بدعم من استمرار موجات البيع المتلاحقة على أغلبية أسهم السوق، نتيجة مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ عمليات زيادة بنك مصر حصته بشركة "سي أي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية إلى 90%.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إي جى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما زاد مؤشر "إي جى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة.