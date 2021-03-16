فرنسا تدعم مشروعات الطاقة المتجددة في نيجيريا بـ70 مليون يورو

أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية اعتزامها تقديم 70 مليون يورو ضمن مبادرة برنامج دعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتمويل الطاقة (SUNFREF) لدعم إمكانية حصول جهات التصنيع النيجيرية على التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة.جاء ذلك خلال مشاركة ممثلي الوكالة في مؤتمر للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في نيجيريا عبر تقنية الـ"فيديو كوانفرنس" بالشراكة مع برنامج دعم الطاقة النيجيري (NESP)، أحد برامج الدعم الفني التي تحظى بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ويتولى تنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالتعاون مع وزارة الطاقة النيجيرية وشركة All-On التابعة لمؤسسة شل.ويقتصر الدعم الذي تقدمه المبادرة على مشروعات الطاقة المتجددة فقط؛ كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة ومشروعات طاقة الكتلة الحيوية بما في ذلك محطات تحويل النفايات إلى طاقة.وأشارت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم، إلى أن المؤتمر استهدف إحاطة هيئة الطاقة المتجددة النيجيرية بالشروط الفنية للمبادرة ومعايير الجودة المتعلقة بالمعدات والتركيب إلى جانب مبادرات التنظيم الذاتي وشروط ترخيص الجهات العاملة في مجال الطاقة المتجددة بنيجيريا.