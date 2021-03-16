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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تنتقل من مرحلة تسييس جائحة كورونا إلى عسكرتها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:05 م
كورونا في ايران
كورونا في ايران
منار أحمد
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منذ انتشار جائحة كورونا، يتسابق المسئولون الإيرانيون في تسييسها امتثالا لتعليمات المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي يحمله المنتقدون والمعارضون جزءا كبيرا من الفشل في مكافحة كورونا في إيران، بسبب تحريمه استيراد اللقاحات التي تم إنتاجها في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أن مرشد النظام أصدر تعليماته إلى القوات المسلحة الإيرانية بالتصرف في مكافحة كورونا بأسلوب "المناورات العسكرية"، حيث "قد يرغب العدو في ساحة المعركة في يوم من الأيام في استخدام هذا السلاح ضدنا"، وبهذا تقفز طهران من مرحلة تسييس الجائحة إلى عسكرتها.

ولدى الحديث عند إزاحة الستار عن "لقاح كورونا من إنتاج وزارة الدفاع الإيرانية"، صباح اليوم، تعهد وزير الدفاع الإيراني باستكمال الإنتاج النهائي للقاح "فخرا" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأعلنت إيران، اليوم، عن إنتاج لقاح "فخرا" لمحاربة كورونا بحضور وزير الصحة ووزير الدفاع وأسرة المسئول النووي المقتول فخري زادة، حيث أطلق اسمه على اللقاح.

وبالرغم من ذلك، قال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم إدارة الغذاء والدواء الإيرانية: ستصل الشحنة الثانية من لقاح كورونا الهندي، والتي تضم 375 ألف جرعة من اللقاح، من الهند إلى طهران يوم الأربعاء.

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