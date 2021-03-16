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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استكمالًا لخطة مجموعة النيل للتطوير العقاري في اختيار أكبر شركات الشرق الاوسط

«𝐇SI» تتعاون مع شركة م.هاني سعد للابتكارات" للتصميمات الداخلية بمشروعها الأول ‏ في العاصمة الادارية الجديدة «𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹𝘁𝗼𝘄𝗲𝗿»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:39 م
جريدة الدستور
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أعلنت مجموعة النيل للتطوير العقاري إحدى كبرى الشركات العقارية في مصر تعاقدها مع شركة "م.هاني سعد للابتكارات" للتصميمات الداخلية بمشروعها أول "فيستيڤال تاور" في العاصمة الإدارية الجديدة.
حيث تأسست شركة م.هاني سعد للابتكارات منذ عام 2003، وأنجزت أكثر من 800 مشروع في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، تتراوح بين الفيلات السكنية الخاصة والمشاريع التجارية متعددة الاستخدامات والنوادي والفنادق ومراكز التسوق والمباني الإدارية والمجمعات السكنية الفخمة.
حيث أصبحت علامة تجارية دولية مع فريق متنوع منتشر عبر تخصصات متعددة. تطورت تصميماتها لمزج الرؤية الثقافية والفخامة المعاصرة لعملائها متعددي الجنسيات. نفذت العديد من المشاريع منها السكنية وكانت ابرز مشاريعها السكنية كمبوند ڤينشي ،قطامية كوست ،الچازي وأزها، سوان ليك ڤيلا،سوديكڤيلا،قطامية هايتس وقطامية ديونز ڤيلا...
ونفذت العديد من المشاريع التجارية ومنها مشروع جاردن 8مول ،إيست سايد مول ،فندق بريمير رومانس،إعمار مكة،سكودا اوتو موتيڤز،ستيلا كابيتل ووك.وغيرها من المشاريع الكبرى مابين الادارية ومنها مدرسة آب تاون الدولية ،اوتو موتيفز ومقرات ئيسية لشركات كبرى
ولذلك حرصت شركة النيل على التعاون مع شركة هاني سعد لكونه اهم الاستشاريين في الوطن العربي في مجال التصميمات الداخلية، في تصميم مشروعها وهو أول فيستيڤال تاور على النهر الاخضر مباشرة في العاصمة الادارية بمعايير ومقاييس عالمية.
حيث يقع مشروع شركة النيل للتطوير العقاري، على مساحة اكثر من 18 ألف متر مربع بواجهة رئيسية 100 متر بمنطقة الأبراج السياحية في "داون تاون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي منطقة مميزة لإطلالتها على النهر الأخضر وعدد من المشروعات الهامة، ويتكون البرج من 36 دور بارتفاع 131 متر، ويضم وحدات تجارية (محلات ومطاعم وكافيهات)، ومكاتب إدارية وعيادات طبية وشقق فندقية، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة لخدمة العملاء ومرتادين البرج ، تضاهي الموجودة بأشهر الأبراج المماثلة إقليميًا ودوليًا.
وفي هذا السياق قال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إنه في إطار سعي الشركة لإطلاق منتجات عقارية جديدة بمواصفات غير تقليدية، تختار شركاء ممن لديهم خبرات طويلة وسابقة أعمال بمشروعات ناجحة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما وأن السوق العقاري يحتاج لأفكار جديدة ومبتكرة خاصة في الأنشطة الإدارية والتجارية والفندقية، وهو ما تهدف الشركة تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
من جهته قال المهندس محمود طاهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن الشركة ترفع شعار الجودة أولًا لذا تحرص بعناية على اختيار الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعاتها، لتقديم أفضل جودة لعملائها في كافة المراحل سواء في التصميم، ولذا تم اختيار مكتب الدكتور مهندس أسعد سلامة وهو واحدة من أكبر المكاتب الاستشارية في الوطن العربي، واليوم اختارنا التعاقد مع شركة CFM التي تمتاز بخبرات وسابقة أعمال في تنفيذ مشروعات ضخمة في مصر.
كما اختارنا التعاون مع شركة هاني سعد وذلك لأسمها الكبير وخبرتها في مجال التصميمات الداخلية للمشروعات الكبرى.
من جانبه قال كريم مأمون رئيس القطاع التجاري لشركة النيل للتطوير العقاري، إن اختيار كبرى الشركات لإنشاء أول فيستيفال تاور في مصر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يزيد من تنافسية المشروع وثقة عملائنا في حرصنا على تقديم أفضل خدمات لهم، كما يتوافق مع استراتيجية الشركة في أن يصبح المشروع أيقونة للأبراج متعددة الاستخدمات في العاصمة الإدارية والقطاع العقاري عامة.
يذكر أن مجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري، قد أعلنتا في سبتمر عام 2018 دمج أصولهما ومشروعاتهما معًا، بهدف تعظيم الاستغلال الأمثل لمشروعات الشركتين المتنوعة، وتلبيه كافة مطلبات العملاء، وتمتلك الشركة محفظة مشروعات ضخمة تجاوز 100 مشروعًا بمدينة القاهرة الجديدة، وتم تسليم أكثر من 35% من هذه المشروعات.

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