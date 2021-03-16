«𝐇SI» تتعاون مع شركة م.هاني سعد للابتكارات" للتصميمات الداخلية بمشروعها الأول ‏ في العاصمة الادارية الجديدة «𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹𝘁𝗼𝘄𝗲𝗿»

استكمالًا لخطة مجموعة النيل للتطوير العقاري في اختيار أكبر شركات الشرق الاوسط
«𝐇SI» تتعاون مع شركة م.هاني سعد للابتكارات" للتصميمات الداخلية بمشروعها الأول في العاصمة الادارية الجديدة «𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹𝘁𝗼𝘄𝗲𝗿»
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:39 م
أعلنت مجموعة النيل للتطوير العقاري إحدى كبرى الشركات العقارية في مصر تعاقدها مع شركة "م.هاني سعد للابتكارات" للتصميمات الداخلية بمشروعها أول "فيستيڤال تاور" في العاصمة الإدارية الجديدة.
حيث تأسست شركة م.هاني سعد للابتكارات منذ عام 2003، وأنجزت أكثر من 800 مشروع في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، تتراوح بين الفيلات السكنية الخاصة والمشاريع التجارية متعددة الاستخدامات والنوادي والفنادق ومراكز التسوق والمباني الإدارية والمجمعات السكنية الفخمة.
حيث أصبحت علامة تجارية دولية مع فريق متنوع منتشر عبر تخصصات متعددة. تطورت تصميماتها لمزج الرؤية الثقافية والفخامة المعاصرة لعملائها متعددي الجنسيات. نفذت العديد من المشاريع منها السكنية وكانت ابرز مشاريعها السكنية كمبوند ڤينشي ،قطامية كوست ،الچازي وأزها، سوان ليك ڤيلا،سوديكڤيلا،قطامية هايتس وقطامية ديونز ڤيلا...
ونفذت العديد من المشاريع التجارية ومنها مشروع جاردن 8مول ،إيست سايد مول ،فندق بريمير رومانس،إعمار مكة،سكودا اوتو موتيڤز،ستيلا كابيتل ووك.وغيرها من المشاريع الكبرى مابين الادارية ومنها مدرسة آب تاون الدولية ،اوتو موتيفز ومقرات ئيسية لشركات كبرى
ولذلك حرصت شركة النيل على التعاون مع شركة هاني سعد لكونه اهم الاستشاريين في الوطن العربي في مجال التصميمات الداخلية، في تصميم مشروعها وهو أول فيستيڤال تاور على النهر الاخضر مباشرة في العاصمة الادارية بمعايير ومقاييس عالمية.
حيث يقع مشروع شركة النيل للتطوير العقاري، على مساحة اكثر من 18 ألف متر مربع بواجهة رئيسية 100 متر بمنطقة الأبراج السياحية في "داون تاون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي منطقة مميزة لإطلالتها على النهر الأخضر وعدد من المشروعات الهامة، ويتكون البرج من 36 دور بارتفاع 131 متر، ويضم وحدات تجارية (محلات ومطاعم وكافيهات)، ومكاتب إدارية وعيادات طبية وشقق فندقية، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة لخدمة العملاء ومرتادين البرج ، تضاهي الموجودة بأشهر الأبراج المماثلة إقليميًا ودوليًا.
وفي هذا السياق قال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إنه في إطار سعي الشركة لإطلاق منتجات عقارية جديدة بمواصفات غير تقليدية، تختار شركاء ممن لديهم خبرات طويلة وسابقة أعمال بمشروعات ناجحة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما وأن السوق العقاري يحتاج لأفكار جديدة ومبتكرة خاصة في الأنشطة الإدارية والتجارية والفندقية، وهو ما تهدف الشركة تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
من جهته قال المهندس محمود طاهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن الشركة ترفع شعار الجودة أولًا لذا تحرص بعناية على اختيار الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعاتها، لتقديم أفضل جودة لعملائها في كافة المراحل سواء في التصميم، ولذا تم اختيار مكتب الدكتور مهندس أسعد سلامة وهو واحدة من أكبر المكاتب الاستشارية في الوطن العربي، واليوم اختارنا التعاقد مع شركة CFM التي تمتاز بخبرات وسابقة أعمال في تنفيذ مشروعات ضخمة في مصر.
كما اختارنا التعاون مع شركة هاني سعد وذلك لأسمها الكبير وخبرتها في مجال التصميمات الداخلية للمشروعات الكبرى.
من جانبه قال كريم مأمون رئيس القطاع التجاري لشركة النيل للتطوير العقاري، إن اختيار كبرى الشركات لإنشاء أول فيستيفال تاور في مصر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يزيد من تنافسية المشروع وثقة عملائنا في حرصنا على تقديم أفضل خدمات لهم، كما يتوافق مع استراتيجية الشركة في أن يصبح المشروع أيقونة للأبراج متعددة الاستخدمات في العاصمة الإدارية والقطاع العقاري عامة.
يذكر أن مجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري، قد أعلنتا في سبتمر عام 2018 دمج أصولهما ومشروعاتهما معًا، بهدف تعظيم الاستغلال الأمثل لمشروعات الشركتين المتنوعة، وتلبيه كافة مطلبات العملاء، وتمتلك الشركة محفظة مشروعات ضخمة تجاوز 100 مشروعًا بمدينة القاهرة الجديدة، وتم تسليم أكثر من 35% من هذه المشروعات.
حيث تأسست شركة م.هاني سعد للابتكارات منذ عام 2003، وأنجزت أكثر من 800 مشروع في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، تتراوح بين الفيلات السكنية الخاصة والمشاريع التجارية متعددة الاستخدامات والنوادي والفنادق ومراكز التسوق والمباني الإدارية والمجمعات السكنية الفخمة.
حيث أصبحت علامة تجارية دولية مع فريق متنوع منتشر عبر تخصصات متعددة. تطورت تصميماتها لمزج الرؤية الثقافية والفخامة المعاصرة لعملائها متعددي الجنسيات. نفذت العديد من المشاريع منها السكنية وكانت ابرز مشاريعها السكنية كمبوند ڤينشي ،قطامية كوست ،الچازي وأزها، سوان ليك ڤيلا،سوديكڤيلا،قطامية هايتس وقطامية ديونز ڤيلا...
ونفذت العديد من المشاريع التجارية ومنها مشروع جاردن 8مول ،إيست سايد مول ،فندق بريمير رومانس،إعمار مكة،سكودا اوتو موتيڤز،ستيلا كابيتل ووك.وغيرها من المشاريع الكبرى مابين الادارية ومنها مدرسة آب تاون الدولية ،اوتو موتيفز ومقرات ئيسية لشركات كبرى
ولذلك حرصت شركة النيل على التعاون مع شركة هاني سعد لكونه اهم الاستشاريين في الوطن العربي في مجال التصميمات الداخلية، في تصميم مشروعها وهو أول فيستيڤال تاور على النهر الاخضر مباشرة في العاصمة الادارية بمعايير ومقاييس عالمية.
حيث يقع مشروع شركة النيل للتطوير العقاري، على مساحة اكثر من 18 ألف متر مربع بواجهة رئيسية 100 متر بمنطقة الأبراج السياحية في "داون تاون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي منطقة مميزة لإطلالتها على النهر الأخضر وعدد من المشروعات الهامة، ويتكون البرج من 36 دور بارتفاع 131 متر، ويضم وحدات تجارية (محلات ومطاعم وكافيهات)، ومكاتب إدارية وعيادات طبية وشقق فندقية، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة لخدمة العملاء ومرتادين البرج ، تضاهي الموجودة بأشهر الأبراج المماثلة إقليميًا ودوليًا.
وفي هذا السياق قال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إنه في إطار سعي الشركة لإطلاق منتجات عقارية جديدة بمواصفات غير تقليدية، تختار شركاء ممن لديهم خبرات طويلة وسابقة أعمال بمشروعات ناجحة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما وأن السوق العقاري يحتاج لأفكار جديدة ومبتكرة خاصة في الأنشطة الإدارية والتجارية والفندقية، وهو ما تهدف الشركة تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
من جهته قال المهندس محمود طاهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن الشركة ترفع شعار الجودة أولًا لذا تحرص بعناية على اختيار الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعاتها، لتقديم أفضل جودة لعملائها في كافة المراحل سواء في التصميم، ولذا تم اختيار مكتب الدكتور مهندس أسعد سلامة وهو واحدة من أكبر المكاتب الاستشارية في الوطن العربي، واليوم اختارنا التعاقد مع شركة CFM التي تمتاز بخبرات وسابقة أعمال في تنفيذ مشروعات ضخمة في مصر.
كما اختارنا التعاون مع شركة هاني سعد وذلك لأسمها الكبير وخبرتها في مجال التصميمات الداخلية للمشروعات الكبرى.
من جانبه قال كريم مأمون رئيس القطاع التجاري لشركة النيل للتطوير العقاري، إن اختيار كبرى الشركات لإنشاء أول فيستيفال تاور في مصر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يزيد من تنافسية المشروع وثقة عملائنا في حرصنا على تقديم أفضل خدمات لهم، كما يتوافق مع استراتيجية الشركة في أن يصبح المشروع أيقونة للأبراج متعددة الاستخدمات في العاصمة الإدارية والقطاع العقاري عامة.
يذكر أن مجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري، قد أعلنتا في سبتمر عام 2018 دمج أصولهما ومشروعاتهما معًا، بهدف تعظيم الاستغلال الأمثل لمشروعات الشركتين المتنوعة، وتلبيه كافة مطلبات العملاء، وتمتلك الشركة محفظة مشروعات ضخمة تجاوز 100 مشروعًا بمدينة القاهرة الجديدة، وتم تسليم أكثر من 35% من هذه المشروعات.