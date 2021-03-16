النمسا تخصص 15 مليون يورو مساعدات إنسانية للسوريين خلال 2021

أكدت النمسا استمرار دعمها للشعب السوري، حيث ستقدم 15 مليون يورو كمساعدات على مدار العام الجاري.وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه على خلفية الذكرى العاشرة للحرب الأهلية في سوريا تؤكد النمسا الالتزام الإنساني تجاه الشعب السوري في عام 2021 من خلال تقديم أكثر من 15 مليون يورو للمساعدة في الموقع للأشخاص في سوريا.وأشارت إلى أن المساعدات سوف تشمل أيضا اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة.