التنمية الإيبارشي يطلق مشروع «مساواة» لنبذ العنف بأسيوط

نظم مكتب التنمية الإيبارشي، الثلاثاء، لقاءً للصحفيين والإعلاميين بأسيوط حول مشروع مساواة الذى يتم تنفيذه من خلال المكتب بـ10 مواقع مجتمعية، بهدف دعم قيم المساواة، وعدم التمييز ومناهضة العنف المبنى على النوع الاجتماعي.جاء ذلك برعاية الأب متى شفيق، مدير عام مكتب التنمية الإيبارشي، بحضور هاني فوزي، المدير التنفيذى للمكتب وناهد سمير، مدير المشروع، وفريق عمل المشروع.تضمن اللقاء عرض لأنشطة المكتب التى تم تنفيذها على أرض الواقع التى استهدفت عدة مجتمعات، واستفاد منها آلاف المواطنين بقرى ومراكز المحافظة فى قطاعات الصحة والتعليم والإعاقة والثقافة، والتنمية الاقتصادية.يشار إلى أن مكتب التنمية الإيبارشي تم تدشنه 1990، لدعم وتنمية المجتمع المحلى بمحافظة أسيوط.