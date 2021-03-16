وفاة الممثل الأمريكي يافيت كوتو عن عمر ناهز 81 عامًا

توفي الممثل الأمريكي، يافيت كوتو، الذي اشتهر بأدواره السينمائية في هوليوود، حيث شارك في أفلام مثل فيلم جيمس بوند، "ليف آند ليت داي" (أو عش ودعهم يموتون) في عام 1973، وفيلم الخيال العلمي "إليان" (أو فضائي) في عام 1979.وأعلنت زوجة كوتو، اليوم الثلاثاء، نبأ وفاته عن عمر ناهز 81 عاما، دون أن توضح سبب الوفاة.وقالت الزوجة تيسا سيناهون، إن كوتو توفي أمس الإثنين، "في حوالي الساعة 1030 مساء بتوقيت الفلبين (1430 بتوقيت جرينتش)".وقالت سيناهون في منشور لها على موقع فيسبوك: "أشعر بالحزن ومازلت في صدمة بسبب وفاة يافيت، زوجي منذ 24 عاما"، مضيفة "إنها لحظة (مؤلمة) جدا بالنسبة لي أن أبلغكم جميعا، من المعجبين بزوجي وأصدقائه وعائلته" بنبأ وفاته.