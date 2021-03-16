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«بيسكوف»: الاستفتاء في القرم لم يتناقض مع القوانين الأوكرانية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:28 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الاستفتاء العام الذي عُقد في شبه جزيرة القرم عام 2014 لم يتناقض مع القوانين الأوكرانية وكان شرعيًا بالكامل.

وأضاف بيسكوف -خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى السابعة للاستفتاء الذي أدى إلى انضمام شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل إلى روسيا: "أن هذا الاستفتاء كان شرعيًا من حيث جوهره ومن حيث القانون الدولي، ومن وجهة نظر القوانين الأوكرانية كان شرعيا بشكل كامل".

وأوضح أن القوانين الأوكرانية لا تحظر إجراء الاستفتاءات في أراضيها دون موافقة السلطات المركزية، منوهًا بأن هناك دستورًا وأحكامًا مختلفة بأوكرانيا، كما كان للقرم حالة خاصة مكتوبة رسميًا، بالإضافة إلى كل المبادرات التشريعية والمبادرات الأخرى للمشرعين في القرم مكتوبة، مؤكدًا أن كل شئ تم وفق القوانين الموجودة.

وردًا على سؤال حول أسباب رفض الكرملين كشف أسماء الأشخاص المسؤولين عن إجراء الاستفتاء في القرم عام 2014، أشار بيسكوف إلى أن الحديث يدور عن أشخاص لا تزال الأغلبية الساحقة منهم يعملون بنشاط وتنفيذ واجباتهم حتى الآن.

وأصبحت شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول تابعتين لروسيا بموجب استفتاء تم في مارس عام 2014 أيده 96.77% من ناخبي القرم و95.6% من ناخبي مدينة سيفاستوبل، فيما لا تزال أوكرانيا تعتبر القرم حتى الآن منطقة أوكرانية لكن "محتلة".

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