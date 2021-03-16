الأمن العام يضبط 178 سلاح ناري.. خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 178 قطعة سلاح ناري، 232 قضية مخدرات وتنفيذ 79537 حكم قضائى متنوع.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.