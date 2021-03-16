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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 بنسبة نجاح بلغت 98.5 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.3 % للإعدادية المهنية.

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 98.5 %

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:04 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020 2021 بنسبة نجاح بلغت 98.5 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.3 % للإعدادية المهنية.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني.

وقال المحافظ إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية ودعم المؤسسات التعليمية وخاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته، مشيرًا إلى دعم واهتمام الدولة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي فضلًا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات مطالبًا قيادات مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمي معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق في الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.

وأشار محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن نتيجة الفصل الدراسي الأول بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 98.5 % وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية العامة 65 ألف و743 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 66 ألف و747 طالبًا لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 11 ألف و111 طالبا نجح منهم 10010 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 89.3 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 100 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 91.3 % مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

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