«يدمي القلوب».. ميشيل أوباما تعلق على لقاء هاري وميجان مع أوبرا وينفري

علقت ميشيل أوباما، على تصريحات الأمير هاري، وزوجته ميجان ماركل خلال لقائهما مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري.وقالت أوباما، إن ما روته ميجان ماركل، عن تعليق أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية بخصوص مدى سمرة بشرة ابنها قبل ولادته يدمي القلب.وقالت أوباما لقناة "إن بي سي نيوز" ردا على سؤال عما روته ميجان عن التعليق على لون بشرة ابنها "أشعر أنه أمر يدمي القلب، كانت تشعر وكأنها بين أسرتها لكن أسرتها لم تفكر فيها بهذه الطريقة".وأضافت "كما قلت من قبل إن العرق ليس معضلة جديدة في عالم الملونين، لذلك ليس من المفاجئ تماما أن تسمع ما شعرت به وتراها تعبر عنه".وتابعت "أعتقد وما آمل فيه وما أفكر فيه هو أن هذه أسرة واحدة في المقام الأول، أدعو لهم بالمغفرة والتعافي حتى يتخذوا من هذا الأمر درسا لنا جميعا".واتهمت ميجان وزوجها الأمير البريطاني هاري، أحد أفراد العائلة المالكة بإثارة مخاوف عنصرية بشأن ابنهما، كما اتهما أفراد الحاشية بتجاهل طلب ميغان المساعدة عندما كانت تعاني من ميول انتحارية.وتواجه العائلة المالكة أكبر أزماتها منذ وفاة الأميرة ديانا والدة هاري عام 1997 بسبب مقابلة ميجان وزوجها مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري.