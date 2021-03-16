سقوط عاصبة «الدراجات النارية» بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أخطر عصابة لسرقة الجرارات والموتوسيكلات.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات نارية والجرارات الزراعية.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة أكمنه برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم فردين خرطوش، عدد من الطلقات النارية".بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 23 واقعة سرقة "11 دراجة نارية تروسيكل، 7 دراجة نارية موتوسيكل، 5 جرارات زراعية صغيرة".تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات لدى عميلان "سيئ النية، تم ضبطهما"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.