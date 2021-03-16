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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مخزن أدوية بحي شرق

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:34 ص
مخزن أدوية بحي شرق
مخزن أدوية بحي شرق
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الأدوية الطبية وخاصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وتأكد المحافظ من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية، بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية والوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة، بتفقد أقسام مخزن الأدوية الرئيسي المجاور لمستشفى الرمد، ثم استمع إلى شرح من الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات، وتابع سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة المستخدمة في بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية.

وكلف المحافظ القائمين على مخزن الأدوية بالمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن من خلال قاعدة البيانات الالكترونية والوقوف على الاحتياجات وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية، مشددًا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز.

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