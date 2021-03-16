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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المجتمعات العمرانية تنظم ورشة عمل عن النقل الجماعي بالمدن الجديدة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:25 ص
ورشة عمل
ورشة عمل
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نظمت وحدة تنظيم النقل بالمدن الجديدة، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل بعنوان "النقل الجماعي بالمدن الجديدة" بمقر الركن الثقافي البيئي بمدينة الشيخ زايد، وذلك لمناقشة سبل تطوير النقل الجماعي، والتحديات وخطط التطوير للمنظومة بالمدن الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد الكافوري، مدير وحدة تنظيم النقل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استاذ الطرق والنقل بجامعة طنطا، أنه تم عرض رؤية الهيئة تجاه النقل الجماعي الذكي المستدام في ظل رؤية الدولة للتنمية المستدامة (مصر 2030)، وكيفية التحول نحوه في مدن الجيل الثاني والثالث التابعة للهيئة، مضيفًا أن ذلك يتضمن المفاهيم الأساسية وكيفية إدارة ومراقبة وتشغيل المنظومة من خلال المؤشرات المتعارف عليها في ذلك الإطار، والعلاقة بين الهيئة والمشغلين في مختلف أطر التعاقد.

وأشار الدكتور أحمد الكافوري، أنه دار النقاش مع ممثلي أجهزة المدن الجديدة المختلفة حول الموضوع وآليات العمل، وانتهت الورشة بعدة توصيات أهمها، ضرورة التوسع في منظومة الذكاء في النقل العام في مختلف المدن، مع نشر التقنيات الإليكترونية لمراقبة التشغيل والتعاقدات في مختلف أجهزة المدن.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم ورشة العمل تحت إشراف المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية ومركز المعلومات بالهيئة، وبحضور الدكتور أحمد الكافوري، مدير وحدة تنظيم النقل بالهيئة، وبحضور المهندس محمود ممدوح، مهندس نظم المعلومات الجغرافية بالوحدة، والعضو القانوني بالوحدة الدكتور أحمد عمارة، والمهندس أحمد شوقي – مهندس ال ITS للهيئة.

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