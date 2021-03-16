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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الكمامة» تُسقط أكثر من 11 ألف مواطن في قبضة الأمن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:19 ص
مخالفات ارتداء الكمامة
مخالفات ارتداء الكمامة
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 11966 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11878 شخصًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لـ88 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وضبط 221 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1734 أرجيلة، وتحرير 623 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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