ارتفاع حصيلة إصابات كورونا لـ2432 في نيوزيلندا

أفادت وزارة الصحة في نيوزيلندا بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إلى ألفين و432 حالة، بعد تسجيل حالتي إصابة وافدتين من الخارج خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر تليفزيون نيوزيلندا الرسمي اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 95 حالة، فيما يستقر إجمالي الوفيات عند 26 حالة.يذكر أن نيوزيلندا نجحت في احتواء تفشي الفيروس مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى من خلال تطبيق إجراءات مشددة منها أنظمة التتبع السريع وإغلاق الحدود والإغلاق المفاجئ.