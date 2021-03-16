هجوم على حافلة تُقل أساتذة وطلاب بأفغانستان.. وسقوط ضحايا ومصابين

نقلت قناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني أفغاني، أن حافلة تقل أساتذة وطلاب جامعة تم استهدافها من فاعلين مجهولين بقذيفة "آر بي جي"، وأدى الهجوم إلى مقتل أستاذين وإصابة عدد من الطلبة والأساتذة بجروح.وأضاف أن الهجوم وقع في ولاية بغلان شمالي أفغانستان عندما كان الأساتذة والطلبة في طريقهم إلى الجامعة.من جهتها، دانت حركة طالبان الهجوم على الحافلة، وذكرت الحركة في بيان لها أن الهجوم محاولة من الأعداء لتعكير الأجواء ونفت الحركة تورط مقاتليها بشكل قاطع في الهجوم.يأتي ذلك فيما أكد عضو المكتب الإعلامي للرئاسة الأفغانية دواجان مينابال أن 3 جنود أفغان قتلوا، وفقد 4 آخرون بعد أن هاجم مسلحو طالبان على حراس سد باشدان الواقع في ولاية هيرات غربي أفغانستان والمتاخمة للحدود الإيرانية.