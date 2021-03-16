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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التجمع الإعلامي» يدين حكم الاحتلال بسجن الصحفي تامر البرغوثي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:31 ص
تامر البرغوثي
تامر البرغوثي
مروة عنبر
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أدان التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم، إصدار محكمة الاحتلال الإسرائيلي في عوفر حكما بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر، بحق الأسير المصور الصحفي تامر البرغوثي، ودفع غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، وذلك بعد تأجيل محاكمته عدة مرات.

وأكد التجمع في بيان له وصل لـ"الدستور" نسخة منه، أن إجراءات محاكم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين تأتي في سياق سلسلة طويلة من الاعتداءات والجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال بمختلف مستوياتها العسكرية والأمنية وبتوصيات سياسية ترمي بالدرجة الأولى لتغييب الرسالة الإعلامية الفلسطينية، وإرهاب الصحفيين الفلسطينيين.

ويرى التجمع في صمت بعض المؤسسات الحقوقية العربية والدولية إزاء جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، تشجيعا له للاستمرار في الاعتداء عليهم والبطش بهم وعرقلة عملهم.

وطالب التجمع، المؤسسات الحقوقية كافة، والمجتمع الدولي، للتدخل الفوري والضغط على سلطات للاحتلال للإفراج عن أكثر 25 صحفيا فلسطينيا تعتقلهم قوات الاحتلال على خلفية دورهم المهني وكشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي البرغوثي أثناء تغطيته فعالية أمام بوابة سجن عوفر في ديسمبر من العام الماضي، ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي نصت على حماية الصحفيين وعدم اعتراضهم خلال عملهم.

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