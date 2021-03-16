أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 16-3-2021
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:36 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" أسعار العملات الأجنبية في السوق المحلي المصري اليوم الثلاثاء 16-3-2021، وفقًا للتداولات الصباحية في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
على المستوى المحلي، شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر اليوم حالة من التباين أمام الجنيه المصري في البنوك خلال بداية التعاملات.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي، اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
وسجلت أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.
على المستوى المحلي، شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر اليوم حالة من التباين أمام الجنيه المصري في البنوك خلال بداية التعاملات.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 16-3-2021
سعر الدولار الأمريكي اليوماستقر سعر الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية المصرية وذلك بعد ان سجل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي، اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
وسجلت أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.
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ويقدم بنك مصر إيران للتنمية أعلى قيمة داخل السوق المصرية لبيع العملة الإنجليزية عند مستوى 23.85 جنيه للشراء.
وحقق اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري، سعر صرف 18.62 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.
ويتيح بنك الاستثمار العربي أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية داخل السوق المصرية عند مستوى 19.01 جنيه للشراء.
بلغ سعر الريال السعودي، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
وسعر الدينار الكويتي سجل نحو48.91 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.
وسعر الدرهم الإماراتي، سجل نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الأسترليني اليوموجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري اليوم عند مستوى 21.65 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.
ويقدم بنك مصر إيران للتنمية أعلى قيمة داخل السوق المصرية لبيع العملة الإنجليزية عند مستوى 23.85 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليومجاء متوسط سعر العملة الأوروبية على مستوى البيع والشراء داخل البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.64 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع.
وحقق اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري، سعر صرف 18.62 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.
ويتيح بنك الاستثمار العربي أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية داخل السوق المصرية عند مستوى 19.01 جنيه للشراء.
أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-3-2021شهدت أسعار العملات العربية استقرارا أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة في السوق المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء وجاءت علي النحو التالي:
بلغ سعر الريال السعودي، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
وسعر الدينار الكويتي سجل نحو48.91 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.
وسعر الدرهم الإماراتي، سجل نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.