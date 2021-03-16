المستوى المحلي، شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر اليوم حالة من التباين أمام الجنيه المصري في البنوك خلال بداية التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 16-3-2021

سعر الدولار الأمريكي اليوم

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سعر الجنيه الأسترليني اليوم وجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري اليوم عند مستوى 21.65 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.



ويقدم بنك مصر إيران للتنمية أعلى قيمة داخل السوق المصرية لبيع العملة الإنجليزية عند مستوى 23.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم جاء متوسط سعر العملة الأوروبية على مستوى البيع والشراء داخل البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.64 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع.



وحقق اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري، سعر صرف 18.62 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.



ويتيح بنك الاستثمار العربي أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية داخل السوق المصرية عند مستوى 19.01 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-3-2021 شهدت أسعار العملات العربية استقرارا أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة في السوق المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء وجاءت علي النحو التالي:



بلغ سعر الريال السعودي، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



وسعر الدينار الكويتي سجل نحو48.91 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.



وسعر الدرهم الإماراتي، سجل نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري اليوم عند مستوى 21.65 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.ويقدم بنك مصر إيران للتنمية أعلى قيمة داخل السوق المصرية لبيع العملة الإنجليزية عند مستوى 23.85 جنيه للشراء.جاء متوسط سعر العملة الأوروبية على مستوى البيع والشراء داخل البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.64 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع.وحقق اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري، سعر صرف 18.62 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.ويتيح بنك الاستثمار العربي أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية داخل السوق المصرية عند مستوى 19.01 جنيه للشراء.شهدت أسعار العملات العربية استقرارا أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة في السوق المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء وجاءت علي النحو التالي:بلغ سعر الريال السعودي، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.وسعر الدينار الكويتي سجل نحو48.91 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.وسعر الدرهم الإماراتي، سجل نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية المصرية وذلك بعد ان سجل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار الأمريكي، اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.وسجلت أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.