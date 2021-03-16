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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:57 ص
الدولار
الدولار
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الامريكية "الدولار" اليوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء


عالميًا، يواصل سعر الدولار، صعوده خلال جلسة اليوم، وذلك آثر دفع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية المتعاملين لخفض الرهان على هبوط الدولار إلى أقل مستوى في أربعة أشهر، حيث جرى تداول العائد على السندات لأجل عشرة أعوام عند 1.6320 %.

كما ارتفع الدولار الأمريكي 0.2 % مقابل العملة اليابانية إلى 109.22 ين ليصعد لأعلى مستوى منذ يونيو 2020، وضعف اليورو 0.2 % إلى 1.1925 دولار.
وفي المقابل نزل الدولار الأسترالي 0.3 % إلى 0.7732 دولار.

وعلي المستوي المحلي، مازال يسيطر علي سعر الدولار اليوم التراجع المستمر أمام نظيره المصري خلال التداولات اليومية في طاع كبير من البنوك، حيث بلغ متوسط سعر العملة الامريكية اليوم للشراء 15.63 جنيهًا وللبيع 15.73، وفقًا لسعر الصرف في البنك المركزي المصري.

وفي التقرير التالي نستعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخري التحديثات البنكية والمصرفية.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم فى البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأمريكية "الدولار" اليوم الثلاثاء، ارتفاعه داخل بنك وفا التجاري ليسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، كما ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65.

كما شهد سعر الدولار اليوم تراجعًا أمام الجنيه المصري، ليسجل في البنك العربي للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي بنك قطر الوطني الاهلي فسجل الدولار اليوم للشراء 15.72 جنيه ولبيع 15.62، كما انخفض الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 15.74 جنيه وبيع 15.64.

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و حقق مستوي سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم، استقرارًا داخل بنك مصر يسجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65، كما استقرت العملة الامريكية اليوم أمام الجنيه في نك التعمير والاسكان ليسجل للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63.

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